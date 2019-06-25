“ورشة المنامة” تنطلق وسط مقاطعة فلسطينية وحضور عربي رفيع

2019/06/25 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء 25 يونيو (حزيران) خطّتها للسلام في الشرق الأوسط بعد انتظار لعامين ونصف العام، في ورشة

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