تسمية النائب علي الصجري رئيساً للجنة النزاهة النيابية

2019/06/25 | 15:05

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر نيابي ، الثلاثاء 25 حزيران 2019، بأن لجنة النزاهة النيابية انتخبت النائب علي الصجري رئيساً لها.

واوضح المصدر ان " اللجنة اجتمعت اليوم في البرلمان وانتخبت علي الصجري رئيساً لها".

بغداد اليوم - بغداد

قال عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان عدي عواد، الثلاثاء، 25 حزيران، 2019، إن رفض نواب كرد التحقيق بعقود كار وقيوان في البرلمان يوحي بفساد كبير.

وذكر عواد في مؤتمر صحفي انه "كان من المفترض ان يتم التصويت بجلسة اليوم عل

بغداد اليوم - خاص

كشف قيادي في حزب "الدعوة"، الثلاثاء (25 حزيران 2019)، عن موعد عقد المؤتمر العام للحزب الذي سيكون بحضور جميع دعاة الخارج والداخل.

وقال القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ (بغداد اليوم)، إن "الحزب عقد السبت الماضي،

بغداد اليوم-بغداد

قال سفير إيران في بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، الثلاثاء، 25 حزيران، 2019، إن صيادين عثروا على حطام الطائرة الأميركية المسيرة.

ونقلت العربية الحدث عن نجاد قوله: إن "صيادين عثروا على حطام الطائرة الأميركية المسيرة".

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