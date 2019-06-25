البلداوي: لم نقضِ على المحاصصة وتنازلنا عن جزء كبير من حصتنا للاخرين

2019/06/25 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، انه لم يتم القضاء على المحاصصة بشكل كامل، فيما بين الفتح لم يأخذ استحقاقه وتنازل عن جزء كبير من حصته للاخرين.وقال البلداوي في حديث متلفز لـ”قناة دجلة”، انه “لم نقضِ على المحاصصة تماماً لكن هناك مناصب مرت بارادة عبد المهدي” .وتابع “عبد المهدي رأى ان ...

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