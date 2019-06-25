2019/06/25 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت سوريا عن إدانتها الشديدة لقرار الإدارة الأمريكية الذي يستهدف رموز وقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أن هذا القرار هو وسام شرف على صدر الأحرار في العالم الرافضين للتبعية والانقياد خلف السياسات المدمرة لهذه الإدارة.وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن سخطها وإدانتها الشديدة لقرار الإدارة الأمريكية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا تدين بشدّة قرار الإدارة الأمريكية ضد رموز الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها النعيم نيوز.

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