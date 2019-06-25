الجبوري يشدد على ضرورة اعادة النازحين الى مناطق سكناهم في كركوك

2019/06/25 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كركوك

شدد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، على اهمية دعم سكان القرى المهدمة واعادة النازحين لمناطقهم المحررة.





وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقت "العهد

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