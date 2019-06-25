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الأخبار المحلية

الثلاثاء 25 يونيو 2019 | 03:01 مساءً | عدد القراءات : 13

اطلاق حملة كبرى لمكافحة المخدرات في عموم العراق

بغداد/..



أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اطلاقها حملة توعية كبرى لمكافحة المخدرات في عموم المحافظات، مشيرة الى انها باشرت بوضع بوسترات ومنشورات على كافة عجلاتها.

وقالت المديرية في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، انها ” اطلقت صباح اليوم حملة كبرى في عموم المحافظات من البصرة الى نينوى لمكافحة افة المخدرات على المجتمع العراقي”، مبينة أن “كوادر اعلام بغداد في المديرية منذ فجر هذا اليوم بنشر البوسترات الارشادية في التقاطعات والساحات العامة ووضع الفلكس على كافة عجلات الدفاع المدني في جميع مراكز الكرخ”.

وأضافت، أنها “باشرت في توزيع الملصقات على كافة عجلات الدفاع المدني مع تسيير موكب لعجلات الدفاع المدني يهدف الى توعدية المواطنين بخطر تعاطي المواد المخدرة على الفرد والمجتمع ضمن عبارات اطلقتها وحددتها المديرية العامة”

واشارت الى ان “الكوادر الاعلامية مازالت في كل المحافظات العراقية تسعى جاهدة لتغطية فعاليات ونشاطات الحملى الكبرى للدفاع المدني”.انتهى3

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