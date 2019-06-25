انتخاب علي الصجري رئيساً للجنة النزاهة النيابية

2019/06/25 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بانتخاب النائب علي الصجري رئيساً للجنة النزاهة النيابية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أعضاء لجنة النزاهة النيابية انتخبوا النائب علي الصجري رئيساً للجنة".وكان مصدر برلماني كشف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع للجنة النزاهة لحسم اختيار رئيس لها.

وحددت لجنة النزاهة النيابية، يوم الـ15 من حزيران الحالي، موعداً أخيراً لانتخاب رئاستها، الا انه الخلافات تسببت بتأجيل الموعد.

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