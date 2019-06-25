وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يتصل بالحارس الدولي السابق نور صبري للاطمئنان عليه بعد تلقيه تهديدات من جهات مجهولة

2019/06/25 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرالشباب والرياضة د.احمدرياض يتصل بالحارس الدولي السابق نور صبري للاطمئنان عليه بعد تلقيه تهديدات من جهات مجهولة

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