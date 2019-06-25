2019/06/25 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع قناة محلية من تغطية جلسات البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/25 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منع قناة محلية من تغطية جلسات البرلمان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منع قناة محلية من تغطية جلسات البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).