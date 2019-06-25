2019/06/25 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الثلاثاء، ان امريكا وايران تبحث عن مصالحها وليس مصلحة العراق، فيما بين ان على العراق ان ينأى بنفسه عن هذا الصراع ويستغله لتقوية اقتصاده.وقال عواد في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “العراق يجب ان يبحث عن مصالح شعبه، فلا امريكا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: على العراق ان يبحث عن طريقة لتقوية اقتصاده من صراع واشنطن وطهران المركز الخبري الوطني.

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