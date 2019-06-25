2019/06/25 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 26xugjQN-r4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عبد الهادي السعداوي يكشف لصوتك مسموع: وزارة المالية زورت نسخة الموازنة المرسلة الى البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب عبد الهادي السعداوي يكشف لصوتك مسموع: وزارة المالية زورت نسخة الموازنة المرسلة الى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).