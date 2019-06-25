“بالصور”.. “نباتات سامة” تفتك بعشرات المواشي والاغنام في الانبار

2019/06/25 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق تعرضت العشرات من المواشي “الأغنام ،الماعز” الى النفوق، ويقدر عددها “80” رأس في قرية الكصيريات الواقعة بين ناحية بروانة و البغدادي، وذلك بسبب نباتات سامة موجوده في اطراف القرية.

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