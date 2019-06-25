2019/06/25 | 15:15

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بالوثيقة: وزارة الاتصالات تخفيض أسعار الإنترنت

بغداد - كلمة

أعلنت وزارة الاتصالات يوم الثلاثاء تخفيض أسعار سعات

الانترنت.

وقالت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية (فيسبوك) وتابعها

موقع كلمة الإخباري، إن "وزير الاتصالات وبحضور

نواب عن لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية يقرر تخفيض أسعار سعات

الإنترنت المزودة للشركات المختصة وإيجاد آلية لانعكاس القرار على

المستفيدين من المواطنين والحد من ظاهرة التهريب".

وكشف عن "تزويد المواطن ب 0,5 Mb/s دولي مجاني وكذلك 2Mb/s لبقية

الخدمات مجانا بدون اَي تحميلات إضافية على السعر الحالي".

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