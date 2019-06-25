الكعبي يؤكد حرص البرلمان على تضمين تخصيصات مالية للمحافظات

2019/06/25 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، ان مجلس النواب حرص على تضمين موازنة 2019 تخصيصات مالية كبيرة جدا للمحافظات كافة.وقال الكعبي خلال لقائه بممثلي اللجنة التنسيقية لمتظاهري محافظة البصرة، ان ” مجلس النواب حرص على تضمين موازنة 2019 تخصيصات مالية كبيرة جدا لكافة المحافظات وتحديدا محافظة البصرة التي تعاني اكثر من غيرها من […]

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