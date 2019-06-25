عواد: انسحاب النواب الكرد من جلسة اليوم للاخلال بالنصاب

2019/06/25 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عدي عواد، الثلاثاء، عن انسحاب النواب الكرد من جلسة البرلمان اليوم من اجل الاخلال بالنصاب.وقال عواد في حديث لعدد من وسائل الاعلام، ان "النواب الكرد انسحبوا اليوم من جلسة مجلس النواب للاخلال بالنصاب".واضاف ان "ذلك جاء بهدف عدم التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بعقود شركتي كار وقيروان".

يذكر ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اكد ان رئاسة المجلس ستصدر امرا نيابيا الى لجنة النفط والطاقة النيابية لتشكيل لجنة تحقيقة بخصوص عقود الخدمة والجباية وعقود شركتي كار وقيروان.

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