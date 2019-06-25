أهلاً بصفقة القرن !

2019/06/25 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أثير الشرع… حان الوقت “لتهويد العرب” وتجريدهم من ثوريتهم، وبدأ خطة بني صهيون المفصلية، التي سرعان ما ستجد ترحيباً واسعاً من بعض الشعوب العربية؛ التي إستسلمت بعد ترويض وتركيع دام عشرات السنين ! جندت الولايات المتحدة وحلفاؤها العديد من الحكومات العربية؛ بشتى العناوين والألقاب، والغاية تأطير سياسة الكيان الصهيوني، على أنها خير من […]

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