14 نائبا أردنيا يطالبون بحجب الثقة عن الحكومة بسبب مؤتمر المنامة

2019/06/25 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ طالب 14 نائبا أردنيا، يوم الثلاثاء، بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، على خلفية مشاركة المملكة في مؤتمر المنامة، حيث وقعت كتلة التحالف الوطني للإصلاح النيابية، مذكرة قالت فيها إن الحكومة "لم تعد محل ثقة مجلس النواب".ووفق نص المذكرة التي اطلعت عليها وكالة الأناضول التركية، قال النواب، "لقد تجاوزت الحكومة الموقف الشعبي والنيابي الذي عبر عن رفضه مشاركة الأردن في ورشة البحرين المشؤومة".

وأضاف أن الحكومة "أعرضت عن كل الرسائل التي وجهت لها، لتحذيرها من الخروج عن موقف الشارع الأردني والإجماع الوطني، وأصرت كعادتها على اتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة الأردن، ولا تتفق ومصالح مواطنيه".

وتابع، "بما أن ورشة البحرين المقدمة الإقتصادية لصفقة القرن، التي تهدد سيادة وكيان الأردن، كما هي إقرار للإحتلال الصهيوني بمشاريعه الإستعمارية في فلسطين المحتلة، فإننا نحن النواب الموقعون أدناه نرى أن هذه الحكومة لم تعد محل ثقة مجلس النواب الأردني".

وكان قد أعلنت المملكة الأردنية، يوم السبت، في بيان لخارجيته، مشاركته في "مؤتمر المنامة".

وأكد متحدث الخارجية، سفيان القضاة، أن المشاركة ستكون "رمزية وعلى مستوى منخفض"، وتهدف إلى "الاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق المبادئ الثابتة".

وشهد الأردن، الجمعة الماضي، احتجاجات شعبية طالبت بعدم مشاركة عمان بـ"مؤتمر المنامة".

يشار ان صفقة القرن، أعدت من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعمل على اقناع الفلسطينيين لايجاد تسوية مع إسرائيل، بملفات عالقة منها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.



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