قل لاإله إلا الله وإفعل مايحلو لك

2019/06/25 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعييضع النرويجيون الكفار اموال النفط في صندوق الأجيال، ويسيرون شؤونهم باموال دافعي الضرائب وفقا لنظام ضريبي مثير لايمكن الإفلات منه.يضع العرب والمسلمون أموال النفط في جيوبهم، ويبعثرونها على شراء الأسلحة من الغرب، وتكريس سلطانهم، وتوزيع رواتب الموظفين، وهدر ماتبقى في مشاريع عبثية، ويواصلون ...

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