غدا.. اجتماع مهم بشأن قانون مصادرة اموال اركان النظام البائد

2019/06/25 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقاه موقع "الغدير"، ان" رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وجه بعقد اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية يوم غد في القاعة الدستورية لمناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ ويرجئ القانون ليوم الخميس المُقبل.انتهى..م.م

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