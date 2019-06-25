روحاني معلقا على قرار واشنطن: تفرضون عقوباتكم على رجل لا يملك الا حسينية وبيتا بسيطا

2019/06/25 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال روحاني في كلمة له، اليوم، انه" تفرضون عقوبات على القائد كي لايزور أمريكا ؟ تريدون الاستحواذ على أمواله ؟ وماذا يملك عدا حسينية وبيت بسيط".واضاف، ان" قادتنا ليسوا كقادة باقي البلدان ليملكوا المليارات في حسابات أجنبية"، مبينا ان" هذا التصرف يشير الى ان أعداءنا يمرون في ظروف غير اعتيادية".واكد، ان" البيت الأبيض يعاني من عطب فكري لأنه يواجه مشكلة في كل يوم".انتهى..م.م

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