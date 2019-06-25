بالصور.. حريق يأتي على مقهى ومحال تجارية وسط الناصرية

2019/06/25 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} أفاد مراسل {الفرات نيوز}، الثلاثاء، بأن حريقاً أتى على محال تجارية ومقهى في شارع الجمهورية وسط الناصرية .

وقال المراسل ان، فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحريق وتمت السيطرة واخماد الحريق.وأضاف ان الحريق تسبب بأضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.انتهى

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