الجشعمي: مرشحو رئاسة لجنة النزاهة لم يحصلوا على الاغلبية المطلقة واجلت الانتخابات

2019/06/25 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي، الثلاثاء، ان اي من المرشحين لرئاسة اللجنة لم يحصل على الاصوات الكافية التي تؤهلهم للفوز برئاستها.

وقال الجشعمي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "ثلاثة مرشحين تنافسوا على رئاسة لجنة النزاهة وهم كل من النواب علي الصجري وعبد الرحيم الشمري واحمد المشهداني، ولم يتمكن أي منهم في الجولة الاولى الحصول على الاغلبية المطلقة".واضاف انه "في الجولة الثانية تنافس النائبين علي الصجري واحمد المشهداني وحصل الاول على 11 صوتا فيما حصل المشهداني على 10 اصوات، ولم يتمكنا كذلك من الحصول على الاغلبية المطقة والتي يفترض الحصول فيها على 12 صوت من عدد اللجنة الكلي وهي 23 عضو".وأشار الى ان "الانتخابات تقرر تأجيلها الى موعد اخر سيتم تحديده قريبا".انتهى

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