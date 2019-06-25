2019/06/25 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القائم بالأعمال السوري في الأردن أيمن علوش، إن إثارة موضوع المعتقلين الأردنيين في سوريا هو للتغطية على تهديد الملحق التجاري الأمريكي للأردنيين لمنعهم من أي عمل تجاري مع سوريا.وأشار علوش بحديث له إلى أن “عودة الأمور إلى سابق عهدها بين البلدين تحتاج مناخات إيجابية وحوارات تنطلق من مصلحة البلدين والشعبين دون أي تدخل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دبلوماسي سوري: إثارة قضية المعتقلين الأردنيين لدينا هدفها التغطية على تهديد واشنطن للتجار النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبلوماسي سوري: إثارة قضية المعتقلين الأردنيين لدينا هدفها التغطية على تهديد واشنطن للتجار) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبلوماسي سوري: إثارة قضية المعتقلين الأردنيين لدينا هدفها التغطية على تهديد واشنطن للتجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).