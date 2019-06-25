روسيا تتصدر موردي النفط إلى الصين متفوقة على السعودية

2019/06/25 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في مايو أيار، مدعومة بطلب قوي من شركات التكرير الخاصة بجانب انخفاض إمدادات إيران.

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