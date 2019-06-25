تراجع مبيعات البنك المركزي في ايار لتقارب 4 مليارات دولار

2019/06/25 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الجهاز المركزي للاحصاء، الثلاثاء، ان مبيعات البنك المركزي اتراجعت خلال المزاد الذي يجريه يوميا لتقارب 4 مليارات دولار خلال شهر ايار.

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