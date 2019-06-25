الرئيس التنفيذي: أرامكو قلقة بشأن هجمات الخليج وتستطيع تلبية الطلب

2019/06/25 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية يوم الثلاثاء إن الشركة تشعر بالقلق إزاء الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة بالخليج لكن بمقدورها تلبية احتياجات عملائها بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة.

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