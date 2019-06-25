بي بي سي وجامعة امريكية:ارتفاع نسبة الملحدين بالعراق بعد 2003 ويعلنون ايران المصدر الاكثر تهديدا

2019/06/25 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في استطلاع يعد الأكبر من نوعه شمل 25 ألف شخص في عشرة دول عربية والأراضي الفلسطينية، قامت به الخدمة العربية في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، و”آراب باروميتر” وهي مؤسسة بحثية تتبع جامعة برنستون الأمريكية، ظهر أن نسبة من يصفون أنفسهم بـ”لا دينيين” في الوطن العربية قد قفزت من 8% عام 2013 إلى 13%...

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