أفنان القاسم - الحمار الإيراني والحمار الأميركاني وما بينهما 4

2019/06/25 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم الحمار الإيراني: الكذب ضر وما نفع!الحمار الأميركاني: الكذب نفع وما ضر!الحمار الإيراني: كذبتم في العراق فماذا نفعكم؟الحمار الأميركاني: كل شيء في استراتيجيا النفوذ، وهذا على كل المستويات، الاقتصادية والعسكرية والجغرافية.الحمار الإيراني: ولماذا معي وكل شيء نفعكم في العراق؟الحمار الأميركاني: لتكتيك الفترة والفترة، ولترضيخ القمة والقبة.الحمار الإيراني: والمآسي؟الحمار الأميرك......

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