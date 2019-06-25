الكعبي: البرلمان حرص على تضمين موازنة 2019 تخصيصات مالية كبيرة لجميع المحافظات وتحديدا البصرة

2019/06/25 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، ان مجلس النواب حرص على تضمين موازنة 2019 تخصيصات مالية كبيرة جدا لجميع المحافظات وتحديدا محافظة البصرة.

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