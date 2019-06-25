نواب ينتقدون تعامل احدى الفضائيات مع كتلة ائتلاف النصر

2019/06/25 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد نواب تعامل احدى الفضائيات مع كتلة ائتلاف النصر .وقال النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب عن كتل مختلفة نحن نكن الاحترام والتقدير للاعلام العراقي لكن ان يحصل تصرف من قناة nrt ومضمونه انه وقبل ان نبدا مؤتمرا صحفيا امس فقد جاء اتصال هاتفي للنائب فلاح الخفاجي والمتحدث باسم كتلة النصر وهو يقف […]

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