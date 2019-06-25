وزير داخلية اقليم كوردستان يقرر منع سفر منتسبي وزارتين الى خارج البلاد

2019/06/25 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر وزير الداخلية ووزير البيشمركة وكالة، كريم سنجاري، منع سفر منتسبي الوزارتين الى خارج البلاد.

وبحسب كتاب صادر عن كريم سنجاري، تقرر منع سفر أي ضابط او موظف في قوات الداخلية الى خارج البلاد بدون منح إجازة رسمية وتحديد أسباب سفره، ولم يذكر أسباب صدور الكتاب حتى اللحظة.

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