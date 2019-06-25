تخبّط وفوضى في أهم وزارة

2019/06/25 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مؤيد النجار… مازال الجدل دائراً حول الكيفية التي تدار بها وزارة الخارجية التي هي بطبيعة الحال أهم وزارة عراقية من حيث كونها واجهة البلد والناطق بلسان الحكومة في المحافل الدولية، فهل تدار هذه الوزارة اليوم بالشكل الصحيح؟ وما تقييم المراقبين لعملها؟ من المؤسف ان هناك مؤشرات سلبية على عمل وزارة الخارجية حالياً، ومن […]

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