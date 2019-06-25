اتحاد الكرة يقرر منع دخول منصات الجماهير الى كافة الملاعب اعتباراً من اليوم الثلاثاء وسيتم محاسبة المخالفين بشدة و تم تبليغ القوات الامنية بهذا القرار

2019/06/25 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحادالكرة يقررمنع دخول منصات الجماهير الى كافة الملاعب اعتباراً من اليوم الثلاثاء وسيتم محاسبة المخالفين بشدة وتم تبليغ القوات الامنية بهذا القرار

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