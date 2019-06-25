تصدير النفط.. العراق يتحصل على 7 مليارات دولار خلال شهر واحد

2019/06/25 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة النفط ،اليوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي.وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) واطلعت عليها “يس عراق” بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (110) ملايين و(737) الفا و(293) برميلا ، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(329 ) مليونا و (737) الف.وقال […]

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