2019/06/25 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الرابطة الألمانية للحساسية والربو إنه يمكن للوالدين الاستدلال على إصابة طفلهم بحساسية المكسرات من خلال ملاحظة بعض الأعراض بعد تناولها ، ألا وهي: الحكة في الفم والشفاه واحتقان الحلق والعطس، بالإضافة إلى مشاكل الجهاز الهضمي كآلام البطن والغثيان والقيء والإسهال.وتبعاً لدرجة الحساسية يمكن أيضاً , أن تتورم الجفون مع أحمرار الجلد وظهور البثور.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أعراض تنذر بحساسية الطفل من المكسرات النعيم نيوز.

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