بدء الجولة الثانية لاختيار رئيس لجنة النزاهة النيباية

2019/06/25 | 15:34

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بغداد:سومر نيوز

بدأت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، الجولة الثانية لاختيار رئيس اللجنة.

وقال مصدر نيابي مطلع ل...

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