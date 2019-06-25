أمريكا تكشف عن حقيقتها ام تغير حالها

2019/06/25 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى … المعروف ان شعار امريكا كان الحرية العدالة وانها مع الشعوب الحرة وضد الدكتاتورية والحكومات التي تنتهك حقوق الانسان لكنها في عصر ترامب غيرت وبدلت وقالت لا للقيم الانسانية ولا للحرية ولا لحقوق الانسان نعم للمال ومن يمنح المال هذا هو شعار الرئيس الامريكي رونالد ترامب وهذا هو هدفه هذا هو […]

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