عضو بالنزاهة النيابية توضح تفاصيل عملية انتخاب علي الصجري رئيساً للجنة

2019/06/25 | 15:35

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بغداد اليوم - بغداد

اوضحت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ، الثلاثاء 25 حزيران 2019، تفاصيل اجتماع اللجنة الخاص بانتخاب رئيس لها والذي انتهى بتسمية النائب علي الصجري رئيساً.

وقالت نصيف بتصريح خاص لـ ( بغداد اليوم ) انه" تم انتخاب علي الصجري رئيسا للجنة النزاهة بعد حصوله على اغلبية الاصوات بـ(11) صوت، فيما حصل النائب احمد المشهداني على (10) اصوات".

وافاد مصدر نيابي ، الثلاثاء 25 حزيران 2019، بأن لجنة النزاهة النيابية انتخبت النائب علي الصجري رئيساً لها.

واوضح المصدر ان " اللجنة اجتمعت اليوم في البرلمان وانتخبت علي الصجري رئيساً لها بعد 3 جولات".

وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي ان 3 نواب تنافسوا على رئاسة اللجنة هم علي الصجري وعبد الرحيم الشمري واحمد المشهداني واجريت الجولة الثانية بين الصجري والمشهداني قبل ان تحسم الامور في الجولة الثالثة.

بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني آسو مامند، الثلاثاء، 25 حزيران، 2019، عن التوصل مع المكونات والامم المتحدة في كركوك الى تفاهم من اجل تسمية محافظ جديد لها بدلا من الحالي الذي يعمل بالوكالة.

وقال مامند في تصر

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر نيابي ، الثلاثاء 25 حزيران 2019، بأن لجنة النزاهة النيابية انتخبت النائب علي الصجري رئيساً لها.

واوضح المصدر ان " اللجنة اجتمعت اليوم في البرلمان وانتخبت علي الصجري رئيساً لها بعد 3 جولات".

وكشف عضو لج

بغداد اليوم - بغداد

قال عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان عدي عواد، الثلاثاء، 25 حزيران، 2019، إن رفض نواب كرد التحقيق بعقود كار وقيوان في البرلمان يوحي بفساد كبير.

وذكر عواد في مؤتمر صحفي انه "كان من المفترض ان يتم التصويت بجلسة اليوم عل

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