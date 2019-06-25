أعضاء لجنة النزاهة النيابية يجتمعون في مكتب الحلبوسي لحسم ملابسات جلسة انتخاب رئاسة اللجنة

2019/06/25 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجتمع أعضاء لجنة النزاهة النيابية في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لحسم ملابسات جلسة انتخاب رئاسة اللجنة.

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