2019/06/25 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يؤكد فوز الصجري برئاسة لجنة النزاهة بـ١١ صوتاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/25 | 15:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يؤكد فوز الصجري برئاسة لجنة النزاهة بـ١١ صوتاً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يؤكد فوز الصجري برئاسة لجنة النزاهة بـ١١ صوتاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).