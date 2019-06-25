2019/06/25 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة السياحة العالمية أن إحصاءات السياح لعام 2020 ستصل إلى حوالي 1.2 مليار شخص، منهم 800 مليون سائح يزورون المواقع الدينية والمذهبية.كما أعلنت هذه المنظمة عن 300 موقع تاريخي إسلامي ومسيحي في لبنان على قائمة الأماكن التي يزورها السياح الدينيون والثقافيون.إذ أعلن المستشار الثقافي اللبناني في لبنان أنه نظرًا لحقيقة أن لبنان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة السياحة العالمية: 800 مليون سائح للمواقع الدينية في عام 2020 النعيم نيوز.

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