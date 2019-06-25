وزير العمل يحذر المواطنين من التعامل مع المعقبين وضعاف النفوس

2019/06/25 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حــذَّر وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان اليوم الثلاثاء، المواطنين من التعامل مع المعقبين او اي جهة غير رسمية تستغل وضعهم الانساني بحجة

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