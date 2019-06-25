عائلة دي ليخت تسعد قلب برشلونة

2019/06/25 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في تحديد الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، لوجهته المقبلة في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"

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