ريال مدريد يستغل رحيل لاعبه لبنفيكا

2019/06/25 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/..أعطى نادي ريال مدريد الإسباني لنادي بنفيكا موافقة نهائية على بيع مهاجم الفريق راؤول دي توماس البالغ من العمر 24 عاما.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالي أن بنفيكا سوف يعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن ضم اللاعب مقابل 25 مليون يورو.

ريال مدريد طلب 30 مليون يورو لمهاجم رايو فايكانو في الموسم الماضي لكن بنفيكا عرض 20 مليون يورو لتصل نقطة الاتفاق عند النصف بين الناديين مقابل 25 مليون يورو.

ورفض نادي بنفيكا وضع ريال مدريد شرط اعادة اللاعب لصفوف الفريق من جديد في السنوات المقبلة من خلال دفع مقابل مالي.

ريال مدريد حصل على الخيار التفضيلي للتعاقد مع مدافع بنفيكا الدولي البرتغالي روبين دياس ( 22 عاما ).

ويعد روبين دياس أحد أبرز قلوب الدفاع في الكرة البرتغالية في الوقت الحالي حيث لعب بشكل أساسي في فوز منتخب بلاده على حساب هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبي مستغلا غياب المخضرم بيبي لاعب ريال مدريد السابق بسبب الإصابة.انتهى3

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