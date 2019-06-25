“بالوثائق” الاتصالات توعز بتخفيض أسعار سعات الإنترنت للشركات المزودة للخدمة

2019/06/25 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أوعز وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، الثلاثاء، بتخفيض أسعار سعات الإنترنت للشركات المزودة للخدمة وإيجاد آلية لانعكاس القرار على المستفيدين من المواطنين والحد من ظاهرة التهريب.وأمر الربيعي عبر وثائق وردت الى “يس عراق”، بتزويد المواطن ب 0,5 Mb/s دولي مجاني وكذلك 2Mb/s لبقية الخدمات مجانا بدون اَي تحميلات إضافية على السعر […]

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