الكشف عن خطة لتهريب إناث المواشي لضرب الاقتصاد العراقي

2019/06/25 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف تحالف الفتح، الثلاثاء، عن خطة ممنهجه لتهريب إناث المواشي وجزر الأخرى لضرب الاقتصاد العراقي، داعيا وزارة الزراعة الى وقفة جادة لمنع الأمر.وقال النائب عن الفتح محمد كريم لـ/ المعلومة/، ان “معلومات مؤكدة وردت للبرلمان بشأن خطة ممنهجة تجري لضرب الاقتصاد العراقي من خلال استهداف المواشي”.وأضاف ان “المعلومات تشير عن […]

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