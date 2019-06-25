2019/06/25 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… وزير النفط يسحب يد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ومدير مكتب التصاريح الامنية

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