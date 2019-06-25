عقود تجارية والحشد الشعبي يؤجلان زيارة عبد المهدي إلى واشنطن

2019/06/25 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وضعت الإدارة الامريكية شروطا أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لكي يزور واشنطن في زيارة تأجلت لأكثر من مرة.وقال مصدر مقرب من رئاسة الوزراء في تصريح صحفي، أن “على عبد المهدي تنفيذ شروط وضعتها امريكا ليتم استقباله في واشنطن”.

واضاف أن ” أول الشروط تكمن في التوقيع على عقود شركات، هينول، اوكسون موبيل، جى اي، النفطية الامريكية”.

وبين أن “الشرط الآخر هو إخراج فصائل الحشد الشعبي من سهل نينوى”.

وبين أن هذه “الاسباب تؤجل زيارة عبد المهدي الى واشنطن عدة مرات”، مشيرا الى ان ذلك يعزّز “الحديث عن وجود مشاكل بين عبد المهدي والإدارة الأميركية”.

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