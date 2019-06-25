برهم صالح يبدأ زيارة الى مملكة المتحدة تستغرق عدة ايام

2019/06/25 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، زيارة الى لندن تستغرق عدة أيام.

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