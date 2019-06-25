المالكي: العراق يسعى الى تعزيز قدراته الأمنية والاستخبارية بشكل كبير من اجل الحد من مخاطر الاٍرهاب

2019/06/25 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان العراق يسعى الى تعزيز قدراته الأمنية والاستخبارية بشكل كبير من اجل الحد من مخاطر الاٍرهاب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الائتلاف” ان المالكي التقى اليوم نائب قائد عمليات التحالف الدولي لمحاربة داعش ميجور جنرال كريستوفر غيكا، وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة ، ومواجهة […]

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